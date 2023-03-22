В Уганде приняли закон о пожизненном заключении для представителей ЛГБТ

В Уганде поздно вечером во вторник 387 из 389 законодателей проголосовали за жесткий закон о борьбе с гомосексуализмом. Он вводит смертную казнь и пожизненное заключение за однополый секс и «вербовку, продвижение и финансирование» однополой «деятельности», пишет «Российская газета», ссылаясь на публикацию The Guardian.
«Лицо, совершившее преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах, по приговору суда карается смертной казнью», — цитирует законопроект британская газета.
Правозащитники осудили новый акт парламента, назвав его «законом ненависти».
Законопроект теперь будет передан президенту Йовери Мусевени, который обладает правом вето. В Уганде, преимущественно консервативной христианской стране, однополый секс уже карался пожизненным заключением.
Президент Мусевени ранее заявил, что Уганда не примет гомосексуальность, отметив, что Запад стремится заставить другие страны «нормализовать» то, что он назвал «отклонениями».