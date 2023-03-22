В Уганде приняли закон о пожизненном заключении для представителей ЛГБТ

В Уганде поздно вечером во вторник 387 из 389 законодателей проголосовали за жесткий закон о борьбе с гомосексуализмом. Он вводит смертную казнь и пожизненное заключение за однополый секс и «вербовку, продвижение и финансирование» однополой «деятельности», пишет «Российская газета», ссылаясь на публикацию The Guardian.