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24 минуты назад

Премьер Японии пригласил Зеленского на саммит G7

Lenta.ru

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит стран «Большой семерки» (G7). Об этом пишет Bloomberg.

Премьер Японии пригласил Зеленского на саммит G7
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

«Япония будет поддерживать Украину до установления мира», — заявил Кисида на пресс-конференции с Зеленским в Киеве. Предложение японского политика прозвучало в ходе его визита в Киев — первая его поездка туда с начала боевых действий на Украине.

В ходе совместной пресс-конференции Кисида пообещал, что власти Японии безвозмездно выделят Киеву 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

Саммит G7 должен пройти в июне этого года в Хиросиме.

В мире,Владимир Зеленский,
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