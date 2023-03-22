Премьер Японии пригласил Зеленского на саммит G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит стран «Большой семерки» (G7). Об этом пишет Bloomberg.
«Япония будет поддерживать Украину до установления мира», — заявил Кисида на пресс-конференции с Зеленским в Киеве. Предложение японского политика прозвучало в ходе его визита в Киев — первая его поездка туда с начала боевых действий на Украине.
В ходе совместной пресс-конференции Кисида пообещал, что власти Японии безвозмездно выделят Киеву 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.
Саммит G7 должен пройти в июне этого года в Хиросиме.