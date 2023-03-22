«Вызов мировому порядку»: западные СМИ об итогах встречи Путина и Си

Президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства. Западные СМИ назвали одним из итогов визита Си в Москву выросшее беспокойство из-за сближения России и КНР.

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The Wall Street Journal пишет, что «укрепляющийся союз России и Китая вызывает серьезное беспокойство в западных столицах»: во время переговоров в Москве Си Цзиньпин и Владимир Путин «подтвердили курс на углубление политических и экономических связей двух стран».

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WSJ отмечает, что визит Си в Россию продемонстрировал «общую заинтересованность Пекина и Москвы в том, чтобы бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США и их демократическими союзниками».

The Washington Post отмечает, что Си назвал Путина «дорогим другом» и пригласил посетить Китай в конце 2023 года. Путин и Си, «похоже, позиционируют себя как лидеров нового мирового порядка, противостоящего мощи США», подчеркивает газета. Издание добавило, что Белый дом тем временем обвинил Си в «дипломатическом прикрытии» Путина на фоне решений Международного уголовного суда.

The New York Times заявила, что Си и Путин подтвердили прочное экономическое партнерство, «стремясь оградить свои страны от карательных мер Запада». NYT отмечает, что страны продолжат вести дела, несмотря на санкционное давление.

С 20 по 22 марта Си находился в России с государственным визитом. Главным темами российско-китайских переговоров в Москве стали украинский кризис, военно-техническое сотрудничество двух стран и энергетика.

Путин и Си подписали совместные заявления о партнерстве и договорились углубить связи по восьми стратегическим направлениям, включая финансовое, промышленно-технологическое и транспортно-логистическое.