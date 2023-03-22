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21 минуту назад

Пока вы спали: предостережение Марин Ле Пен, исторический день для Овечкина

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Ле Пен предупредила о риске «социального взрыва» во Франции

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Лидер оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила, что своей пенсионной реформой президент Франции Эммануэль Макрон ставит страну на грань «социального взрыва». Ее слова приводит France 24.

«Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва, и это можно было предвидеть за несколько месяцев, они будто искали этого», — заявила Ле Пен, отметив, что не намерена «участвовать в тушении пожара» и призывать своих сторонников отказаться от протестов.

Слушания против Трампа перенесли из-за угрозы взрыва

Сообщение об угрозе взрыва поступило в суд Нью-Йорка, где должны были начаться слушания против бывшего президента США Дональда Трампа по иску на $250 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Здание суда на Центральной улице, 60, было временно закрыто, в нем провели обыск. Угроза признана необоснованной, заявил представитель суда штата Люциан Чалфен.

В ВТБ рассказали о схеме вербовки жертв мошенников

Мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, в ряды дропперов — лиц, через которых выводятся деньги. Пострадавшие рискуют оказаться фигурантами уголовных дел и лишиться свободы на десять лет. Об этом РБК рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

По его словам, чаще всего жертвами становятся люди старшего поколения. Мошенники звонят им, представляясь сотрудниками органов государственной безопасности, и предлагают официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячную зарплату. В случае согласия, банковскую карту жертвы начинают использовать для незаконного обналичивания чужих денег, а помогающий «силовикам» человек рискует оказаться обвиняемым по делу о мошенничестве.

Сирия заявила о новом ударе Израиля по аэропорту Алеппо

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту Алеппо, повредив его инфраструктуру. Аэропорт временно закрыт. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает «Коммерсант».

По данным сирийского военного ведомства, район аэропорта был атакован в 3.55 утра.

«Израиль нанес несколько ракетных ударов со стороны средиземного моря, к западу от Латакии», - пояснили в Минобороны Сирии.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Коламбус Блю Джекетс» забросил свою 40-ю шайбу в сезоне, побив таким образом достижение Уэйна Гретцки, державшееся 32 года. Об этом пишет РБК.

Российский хоккеист провел 13-й сезон, в котором игроки забрасывали 40 и более шайб. При этом у канадца было 12 таких сезонов.

В мире,Дмитрий Ревякин,Эммануэль Макрон,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Марин Ле Пен,Дональд Трамп,Коммерсант,Банк ВТБ,
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