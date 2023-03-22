Лукашенко рассказал о «чуме нацизма» у границ Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам по случаю 80-летия Хатынской трагедии и заявил, что «чума нацизма» снова приблизилась к границам страны. Об этом сообщает БЕЛТА.
Белорусская деревня Хатынь была уничтожена батальоном СС 22 марта 1943 года из мести за убийство нескольких немцев партизанами.
Лукашенко подчеркнул, что даже спустя годы горечь и гнев из-за Хатыни не утихают.
«Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам. У белорусов для них был и остается один ответ - дух всенародного сопротивления», - заявил он.
Лукашенко назвал долгом ныне живущих людей изобличить виновных в массовом геноциде, хранить память о трагедии и «не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле».
Он добавил, что в каждом уголке Белоруссии есть истории о собственной Хатыни. Лукашенко подчеркнул, что Великая Отечественная война забрала жизни каждого третьего белоруса.