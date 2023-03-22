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1 час назад

Лукашенко предупредил о «чуме нацизма» у границ Белоруссии

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам по случаю 80-летия Хатынской трагедии и заявил, что «чума нацизма» снова приблизилась к границам страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о «чуме нацизма» у границ Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Белорусская деревня Хатынь была уничтожена батальоном СС 22 марта 1943 года из мести за убийство нескольких немцев партизанами.

Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала Россию на проведение СВО

Лукашенко подчеркнул, что даже спустя годы горечь и гнев из-за Хатыни не утихают.

«Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам. У белорусов для них был и остается один ответ - дух всенародного сопротивления», - заявил он.

Лукашенко назвал долгом ныне живущих людей изобличить виновных в массовом геноциде, хранить память о трагедии и «не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле».

Он добавил, что в каждом уголке Белоруссии есть истории о собственной Хатыни. Лукашенко подчеркнул, что Великая Отечественная война забрала жизни каждого третьего белоруса.

В мире,Александр Лукашенко,
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