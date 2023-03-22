Лукашенко рассказал о «чуме нацизма» у границ Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам по случаю 80-летия Хатынской трагедии и заявил, что «чума нацизма» снова приблизилась к границам страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Белорусская деревня Хатынь была уничтожена батальоном СС 22 марта 1943 года из мести за убийство нескольких немцев партизанами.

Лукашенко подчеркнул, что даже спустя годы горечь и гнев из-за Хатыни не утихают.

«Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам. У белорусов для них был и остается один ответ - дух всенародного сопротивления», - заявил он.

Лукашенко назвал долгом ныне живущих людей изобличить виновных в массовом геноциде, хранить память о трагедии и «не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле».