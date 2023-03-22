Япония и Украина договорились вывести отношения на уровень глобального партнерства

Власти Украины и Японии намереваются вывести свои отношения на новый уровень и стать глобальными партнерами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам переговоров премьер-министра Фумио Кисиды Японии и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел Японии.

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Как говорится в публикации, лидеры Японии и Украины увидели огромный потенциал в своем двустороннем сотрудничестве, поэтому приняли решение перевести отношения двух государств на уровень «особого глобального партнерства».

Зеленский и Кисида в ходе беседы указали на важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, негативно высказались по поводу разработки КНДР баллистических ракет и ядерного оружия, а также сошлись во мнении по вопросам обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском и Евро-Атлантическом регионах.

Агентство напоминает, что премьер-министр Японии прибыл в Киев накануне. Он последним из лидеров G7 совершил эту рабочую поездку.