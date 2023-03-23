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22 минуты назад

Премьер Японии подарил Зеленскому солдатский талисман времен русско-японской войны

ТАССиещё 2

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего визита на Украину подарил президенту Владимиру Зеленскому традиционную ложку для перемешивания и зачерпывания риса "сямодзи", которую многие японские солдаты использовали в качестве талисмана во время японско-китайской и русско-японской войн. Об этом в четверг журналистам рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Премьер Японии подарил Зеленскому талисман "верной победы" из Хиросимы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В ходе своего визита премьер-министр Кисида преподнес президенту Зеленскому подарок - произведенную в Хиросиме "сямодзи" верной победы", - отметил он.

Мацуно рассказал, что еще одним подарком для украинского президента стала традиционная японская лампа, украшенная изображением бумажных журавлей. Объясняя смысл соответствующих подарков, Мацуно подчеркнул, что таким образом глава японского правительства хотел донести молитвы японского народа, радеющего за мир на Украине, и поддержать президента Зеленского.

В прошлом японские солдаты наносили молитвы на ложки для риса "сямодзи" и брали их с собой в бой в качестве талисманов. По данным японских СМИ, на подаренной Зеленскому "сямодзи" было тушью написано "верная победа", а также указано имя дарителя - премьер-министра Фумио Кисиды. В наше время многие храмы в Японии продают "сямодзи" ручной работы, благословленные на удачу и процветание.

Премьер-министр Японии посетил Киев во вторник, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит готовился с соблюдением мер информационной безопасности, Токио его не анонсировал. Это первый визит японского премьера на Украину с начала специальной военной операции РФ. Он последним из лидеров Группы семи совершил такую поездку.

В мире,Саммит,Владимир Зеленский,
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