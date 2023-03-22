Байден опозорился в Белом доме под смех толпы

резидент США Джо Байден не смог прочитать без ошибок стихотворение поэта Ричарда Бланко, выступая на мероприятии в Восточной комнате Белого дома. Соответствующее видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

На торжественной церемонии американский лидер награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи Байден попытался процитировать строки Бланко, но запутался в словах и начал запинаться. Оговорки главы государства спровоцировали смех в зрительном зале.

«Извините, давайте я начну сначала, мне страшно здесь находиться», — признался президент США.