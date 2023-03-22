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36 минут назад

Байден опозорился в Белом доме под смех толпы

Lenta.ruиещё 1

резидент США Джо Байден не смог прочитать без ошибок стихотворение поэта Ричарда Бланко, выступая на мероприятии в Восточной комнате Белого дома. Соответствующее видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Байден опозорился в Белом доме под смех толпы
Фото: ТАССТАСС

На торжественной церемонии американский лидер награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи Байден попытался процитировать строки Бланко, но запутался в словах и начал запинаться. Оговорки главы государства спровоцировали смех в зрительном зале.

«Извините, давайте я начну сначала, мне страшно здесь находиться», — признался президент США.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил об ухудшении состояния здоровья Байдена. Журналист посчитал, что политик теряет способность говорить. По его мнению, доказательством этому служат многочисленные оговорки Байдена во время его выступлений.

В мире,Ричард Бланко,Джозеф Байден,
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