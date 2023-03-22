Президент Алжира рассказал о запланированном визите в РФ

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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"Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента Российской Федерации (Владимира Путина)", — заявил Теббун Ранее президент России Владимир Путин заявил, что партнерство РФ и стран Африки выходит на новый уровень.

По его словам, Россия всегда будет уделять внимание сотрудничеству с Африкой. Он отметил, что африканские страны стремятся проводить независимую политику на фоне турбулентности в мире. Путин также заявил, что Россия списала $20 млрд долгов для стран Африки.