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56 минут назад

РФ и КНР обеспокоили планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан

Илья Родин

Россия и Китай в совместном заявлении выразили серьезную обеспокоенность в связи с планами властей Японии сбросить в океан воду, загрязненную в результате аварии на АЭС «Фукусима-1». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

РФ и КНР обеспокоили планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что совместное заявление по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина содержит ряд тематических блоков по различным вопросам региональной и международной повестки.

В седьмом блоке документа говорится о различных вопросах, связанных с ядерной безопасностью, контролем за мирным атомом, мерах по недопущению экологических катастроф.

В частности, стороны выразили серьезную озабоченность последствиями и рисками для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с созданием союза между США, Великобританией и Австралией, а также планами этих государств по строительству атомных подводных крейсеров.

Кроме того, РФ и КНР, на фоне сообщений о планах Японии сбросить в 2023 году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС «Фукусима-1», выражают серьезные опасения.

Стороны подчеркивают, что Токио следует провести консультации по данному вопросу, проявить транспарентность в контактах с другими странами, международными агентствами.

Также в документе уточняется, что Японии необходимо утилизировать загрязненную воду «надлежащим научным, прозрачным и безопасным способом».

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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