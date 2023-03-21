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21 минуту назад

Запад приступил к ревизии отношений с Китаем

News.ru

Президент Чехии Петр Павел рассказал журналистам, что в настоящее время отношение к Китаю проходит определенную ревизию в странах Европы. В частности, эта тема была одной из ведущих на переговорах с политиками Германии, которую чешский лидер посетил с визитом. В ходе поездки он встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и экс-президентом страны Йоахимом Гауком. Слова Павла приводит РИА Новости.

Президент Чехии: Запад приступил к ревизии отношений с Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одной из важных тем переговоров в Берлине было отношение к Китаю и формирование политики в отношении к Китаю. И у нас, и в Германии проходит ее ревизия. Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Это дано тем, что всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в войне против Украины, — рассказал чешский президент.

По его мнению, в отношении Пекина может и должна быть успешной только единая политика всей Европы и всего демократического мира, которая обеспечит отношения по принципу «равный с равным».

Павел также отметил, что немецкие власти готовы к долговременной поддержке Украины и предоставлении ей того, в чем страна нуждается «для эффективной обороны».

Ранее Петр Павел предположил, что в 2023 году в конфликте на Украине произойдет «какой-то перелом». Вместе с тем он выразил уверенность в том, что никто не заинтересован в продлении конфликта.

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В интервью Rzeczpospolita он также заявил, что союзники Киева не смогут бесконечно оказывать военную поддержку Украине, если это не принесет значимого результата. Он подчеркнул, что западные политики ожидают в этом году определенного прогресса. По его словам, у ВСУ есть время до следующей зимы, чтобы изменить динамику в зоне конфликта.

В мире,Петр Павел,Олаф Шольц,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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