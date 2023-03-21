Зеленский предложил Китаю поддержать украинскую «формулу мира»

Китаю по дипломатическим каналам передали украинскую «формулу мира», сообщил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что Киев пока «ожидает ответа».
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Зеленский заявил, что Украина «предложила миру формулу мира». По его словам, «это касается и отношений с Китаем». Зеленский сказал, что Пекину «публично, по дипломатическим каналам», была направлена как сама «формула», так и предложение присоединиться к ней.
Напомним, Москва указывала, что украинская «формула мира» нужна Киеву не для достижения мира, а для сколачивания антироссийской коалиции. Президент России Владимир Путин считает, что за основу урегулирования на Украине можно взять положения мирного плана Китая.