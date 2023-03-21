Зеленский предложил Китаю поддержать украинскую «формулу мира»

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Зеленский заявил, что Украина «предложила миру формулу мира». По его словам, «это касается и отношений с Китаем». Зеленский сказал, что Пекину «публично, по дипломатическим каналам», была направлена как сама «формула», так и предложение присоединиться к ней.