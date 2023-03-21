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24 минуты назад

Зеленский собщил об «ожидании ответа» Китая на предложение присоединиться к «формуле мира» Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Китаю по дипломатическим каналам передали украинскую «формулу мира», сообщил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что Киев пока «ожидает ответа».

Зеленский предложил Китаю поддержать украинскую «формулу мира»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Зеленский заявил, что Украина «предложила миру формулу мира». По его словам, «это касается и отношений с Китаем». Зеленский сказал, что Пекину «публично, по дипломатическим каналам», была направлена как сама «формула», так и предложение присоединиться к ней.

«Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, Москва указывала, что украинская «формула мира» нужна Киеву не для достижения мира, а для сколачивания антироссийской коалиции. Президент России Владимир Путин считает, что за основу урегулирования на Украине можно взять положения мирного плана Китая.

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