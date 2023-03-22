Джонсон объяснил вечеринки на Даунинг-стрит в пандемию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение вечеринок в его резиденции на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавируса, когда действовали ковидные ограничения, было рабочей необходимостью и способствовало повышению морального состояния работников премьерской канцелярии.

"Я до конца своих дней буду считать, что моя работа заключалась в том, чтобы поблагодарить персонал за то, что они сделали, особенно во время такого кризиса, как [пандемия] коронавируса, которая возвращалась и которой, как казалось, нет конца", - сказал в среду экс-глава правительства на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента, который проводит расследование на предмет возможного введения Джонсоном в заблуждение депутатов при объяснении обстоятельств вечеринок на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.

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Джонсон начал выступление на слушаниях, которые в общей сложности продолжались около трех часов, с того, что взял в руки Библию и заявил:

"Положа руку на сердце, я не врал Палате [общин]". По его мнению, социальная дистанция на вечеринках в первые волны пандемии "не соблюдалась", однако "это не значит, что было сделано нечто несовместимое с правилами".

Джонсон отметил, что "необходимые рабочие собрания" были разрешены в тот период.

При этом он отверг предположения о целенаправленной попытке обмануть депутатов при объяснении обстоятельств произошедшего. Экс-премьер согласился с тем, что его первоначальные высказывания о вечеринках были ошибочными и ввели в заблуждение членов Палаты общин, однако эти действия не были преднамеренными.

Расследование против Джонсона

Комитет по привилегиям Палаты общин, который ведет расследование против Джонсона, состоит из семи человек: четыре представителя от правящей Консервативной партии, двое лейбористов (в том числе глава комитета Харриет Харман) и один депутат от Шотландской национальной партии. В том случае, если комитет признает Джонсона виновным в целенаправленном введении депутатов в заблуждение, то он столкнется с наказанием - либо в виде необходимости принести письменные извинения, либо в виде удержания его зарплаты как действующего депутата, либо в виде отстранения от работы в парламенте на определенный период.

В последнем случае жители избирательного округа Аксбридж и Саут-Райслип на западе Лондона, который представляет Джонсон, смогут потребовать проведение перевыборов в парламент. Для этого будет необходимо, чтобы соответствующую петицию подписали 10% избирателей. Ожидается, что комитет огласит свое решение не ранее конца апреля.

В апреле 2022 года стало известно, что Джонсон получил штрафы от лондонской полиции за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовал в вечеринках в правительственных учреждениях в первые волны пандемии. Сам тогдашний премьер-министр приводил различные объяснения произошедших событий. Сначала он вообще отрицал, что были допущены какие-либо нарушения, а его канцелярия заявила, что вечеринок не было. Впоследствии политик признал, что вечеринки проводились, он был на них, но уточнил, что не осознавал, что это было нарушением.

Предыдущее расследование

В основе расследования комитета по привилегиям Палаты общин лежат именно первоначальные высказывания Джонсона, сделанные им с трибуны парламента. Сами же вечеринки на Даунинг-стрит изучались в прошлом году сотрудницей секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что корпоративная культура в резиденции Джонсона не выдерживает критики и должна быть пересмотрена. При этом в документе указывалось, что "высшее руководство, как политическое, так и со стороны госслужбы, должно понести ответственность за эту практику".