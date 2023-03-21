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51 минуту назад

Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года в пятый раз свяжет себя узами брака

Илья Родин

Предприниматель Руперт Мердок, владелец медиа-империи и крупных виноградников, планирует летом связать себя узами брака. Избранницей 92-летнего бизнесмена стала Энн Лесли Смит, 66-летняя вдова кантри-певца и виноградаря Честера Смита. Об этом пишет New York Post.

Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года в пятый раз свяжет себя узами брака
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее Мердок вступал в брак 4 раза. С четвертой женой, моделью Джерри Холл, он развелся в 2022 году.

По данным газеты, Мердок 17 марта (на День Святого Патрика) подарил невесте кольцо с бриллиантом огранки «Ашер». Он выбирал его лично, и по его словам, «очень нервничал».

Энн подчеркнула, что для обоих будущих супругов встреча «явилась подарком от Бога». Вместе с тем, она пояснила, что брак станет для нее «не первым родео».

Невеста рассказала, что была полицейским капелланом в Сан-Франциско. Позднее вместе с покойным мужем стала заниматься виноградарством в Калифорнии.

Уточняется, что в настоящее время влюбленные и их друзья ищут в магазинах и бутиках подходящее свадебное платье для Энн.

Автор статьи резюмировал, что «Руперт Мердок казался таким счастливым, что я почему-то подумал, что сейчас неподходящий момент, чтобы попросить его о повышении».

Напомним, что медиамагнат в 1976 году купил New York Post за $30,5 млн.

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