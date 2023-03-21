Мужчина с самым длинным языком установил новый рекорд Гиннесса

Ник Стоберл из Калифорнии (США), обладатель самого длинного языка в мире, снова попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось с помощью своего органа удалить пять блоков из игры дженга за 55 секунд. Об этом пишет Mirror.

Фото: Книга рекордов Гиннесса Книга рекордов Гиннесса

Отмечается, что язык у Ника достигает в длину 10,1 см. Он был внесен в Книгу рекордов как самый длинный мужской язык в мире. Рекорд предыдущего рекордсмена, британца Стивена Тейлора, составлял 9,8 см, при том, что средняя длина языка у мужчин достигает 8,5 см у мужчин и 7,9 см у женщин.

По данным газеты, Стоберл нашел для своей «сумасшедшей части тела» несколько вариантов применения. Они рисует им картины в стиле Энди Уорхола, «вытирает» лицо после обеда, развлекает друзей и знакомых на вечеринках.

В частности, он показывает трюк с очень быстрым прикосновением к носу кончиком языка. Его рекорд в настоящее время составляет 246 касаний за минуту (мировой - 281 касание).