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35 минут назад

Мужчина с самым длинным языком установил новый рекорд Гиннесса

Илья Родин

Ник Стоберл из Калифорнии (США), обладатель самого длинного языка в мире, снова попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось с помощью своего органа удалить пять блоков из игры дженга за 55 секунд. Об этом пишет Mirror.

Мужчина с самым длинным языком установил новый рекорд Гиннесса
Фото: Книга рекордов ГиннессаКнига рекордов Гиннесса

Отмечается, что язык у Ника достигает в длину 10,1 см. Он был внесен в Книгу рекордов как самый длинный мужской язык в мире. Рекорд предыдущего рекордсмена, британца Стивена Тейлора, составлял 9,8 см, при том, что средняя длина языка у мужчин достигает 8,5 см у мужчин и 7,9 см у женщин.

По данным газеты, Стоберл нашел для своей «сумасшедшей части тела» несколько вариантов применения. Они рисует им картины в стиле Энди Уорхола, «вытирает» лицо после обеда, развлекает друзей и знакомых на вечеринках.

В частности, он показывает трюк с очень быстрым прикосновением к носу кончиком языка. Его рекорд в настоящее время составляет 246 касаний за минуту (мировой - 281 касание).

Напомним, что дженга была придумана в 70-х годах прошлого века. Цель игры заключается в том, что участники строят башню из небольших блоков. Затем они осторожно достают блоки из основания сооружения и размещают их сверху. При этом башня постепенно теряет устойчивость.

В мире,Стивен Тейлор,Энди Уорхол,
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