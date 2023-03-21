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29 минут назад

Президент Узбекистана пообещал всегда быть вместе с Россией

Lenta.ru

Узбекистан и Россия будут вместе даже в сложные времена. С таким обещанием выступил президент республики Шавкат Мирзиеев, его цитирует РИА Новости.

Президент Узбекистана пообещал всегда быть вместе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правильно в песне сказано, что Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе», — сказал Мирзиеев во время посещения экспозиции Русского культурного центра.

6 марта президент России Владимир Путин обсудил с Мирзиеевым стратегическое партнерство. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что лидеры двух стран обсудили в том числе вопросы, касающиеся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере.

В октябре 2022 года Мирзиеев наградил Путина орденом «Дружбы» высшей степени. По его словам, Путин был удостоен ордена в связи с 70-летним юбилеем российского президента, а также за вклад в развитие отношений двух стран.

В мире,Политика,Шавкат Мирзиеев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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