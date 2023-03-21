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12 минут назад

Шольц предложил изменить подход к голосованию в ЕС

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в интервью Rheinische Post, что выступает за реформирование основных институтов Европейского союза. По его мнению, государствам ЕС следует отказаться от принципа единогласия при принятии тех или иных решений.

Шольц предложил изменить подход к голосованию в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке канцлера, действующие механизмы принятия решений несовершенны. В частности, система, при которой любая страна может в одиночку заблокировать любую инициативу другого государства.

Шольц пояснил, что такая система напоминает ему времена кайзера Вильгельма и мало соотносится с демократическими принципами.

Действия 27 государств, каждое из которых преследует свои интересы, сложно согласовать. Соответственно, уточнил глава Германии, страны Евросоюза не могут оставить все как есть, не вносить никаких изменений в существующие структуры и механизмы.

Напомним, что Шольц последовательно призывает к реформированию и расширению организации, созданию европейских сил быстрого реагирования.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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