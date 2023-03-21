Шольц предложил изменить подход к голосованию в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в интервью Rheinische Post, что выступает за реформирование основных институтов Европейского союза. По его мнению, государствам ЕС следует отказаться от принципа единогласия при принятии тех или иных решений.

По оценке канцлера, действующие механизмы принятия решений несовершенны. В частности, система, при которой любая страна может в одиночку заблокировать любую инициативу другого государства.

Шольц пояснил, что такая система напоминает ему времена кайзера Вильгельма и мало соотносится с демократическими принципами.

Действия 27 государств, каждое из которых преследует свои интересы, сложно согласовать. Соответственно, уточнил глава Германии, страны Евросоюза не могут оставить все как есть, не вносить никаких изменений в существующие структуры и механизмы.