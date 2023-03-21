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21 минуту назад

Reuters: на Филиппинах нашли затонувший в феврале танкер Princess Empress

ТАСС

Власти Филиппин объявили об обнаружении танкера Princess Empress, который в конце февраля затонул в водах Восточного Миндоро. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

На Филиппинах нашли затонувший в феврале танкер Princess Empress
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, танкер был обнаружен дистанционно управляемым подводным роботом, привезенным из Японии в понедельник. Сообщается, что Япония также направила группу сотрудников береговой охраны для оказания помощи в устранении последствий разлива нефти.

Согласно данным Министерства общественного благосостояния и развития Филиппин, из-за разлива находившегося на борту танкера мазута и загрязнения окружающей акватории без работы остались более 151 тыс. местных рыбаков и сотрудников туристического бизнеса. Власти выделили около $2,12 млн на программу "Деньги за работу", по которой 18,7 тыс. рыбаков получат денежные пособия.

28 февраля в провинции Восточный Миндоро затонул танкер, перевозивший 800 тыс. литров мазута. Разлив топлива затронул ряд муниципалитетов провинции, растянувшись более чем на 6 км. Ожидается проведение расследования причин ЧП, которое может нанести ущерб экологии 20 тыс. га коралловых рифов и 9,9 тыс. га мангровых зарослей.

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