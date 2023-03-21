На Филиппинах нашли затонувший в феврале танкер Princess Empress

Власти Филиппин объявили об обнаружении танкера Princess Empress, который в конце февраля затонул в водах Восточного Миндоро. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, танкер был обнаружен дистанционно управляемым подводным роботом, привезенным из Японии в понедельник. Сообщается, что Япония также направила группу сотрудников береговой охраны для оказания помощи в устранении последствий разлива нефти.

Согласно данным Министерства общественного благосостояния и развития Филиппин, из-за разлива находившегося на борту танкера мазута и загрязнения окружающей акватории без работы остались более 151 тыс. местных рыбаков и сотрудников туристического бизнеса. Власти выделили около $2,12 млн на программу "Деньги за работу", по которой 18,7 тыс. рыбаков получат денежные пособия.