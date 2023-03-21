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43 минуты назад

На Украине желающих получить гражданство обязали владеть украинским языком

Lenta.ruиещё 1

Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении комплексного экзамена для получения гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

На Украине желающих получить гражданство обязали владеть украинским языком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Желающих получить украинское гражданство обяжут проходить испытания по основам Конституции Украины и истории Украины, а также подтверждать уровень владения государственным языком.

Ранее во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска за использование русского языка, а в Одессе кассира уволили за разговор на русском языке во время работы.

За год политики дерусификации на Украине уничтожили 20 миллионов книг на русском языке, библиотеки убрали с полок произведения авторов, поддержавших спецоперацию, а также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах.

В мире,Ярослав Железняк,Верховная Рада,
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