Кирби ответил на вопрос о поставках Украине истребителей F-16

«Президент (США Джо Байден. — «Газета.Ru») ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы», — сказал Кирби.