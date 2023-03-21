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12 минут назад

В Белом доме заявили, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине

Газета.Ruиещё 1

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не рассматривают поставку западных истребителей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сказал в эфире телеканала MSNBC.

Кирби ответил на вопрос о поставках Украине истребителей F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент (США Джо Байден. — «Газета.Ru») ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы», — сказал Кирби.

Он отметил, что в ближайшее время Киеву понадобятся артиллерия, боеприпасы, системы ПВО и бронированные средства.

Бен Уоллес рассказал, когда Киев получит современные истребители

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в ходе телефонного разговора с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудил скорейшее предоставление Украине дополнительного вооружения и боеприпасов. Об этом сообщалось на сайте офиса Зеленского.

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