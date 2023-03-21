Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции

Действующего президента Турции, единого кандидата от «Республиканского альянса» Реджепа Тайипа Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление, поданное в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP), входящей в альянс.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Кемаль Кылычдароглу является конкурентом Эрдогана.

В ВИС будут принимать заявки от потенциальных кандидатов в президенты страны с 19 по 23 марта включительно.

В начале марта издание Hürriyet сообщало, что большая часть избирателей может проголосовать за Эрдогана.