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41 минуту назад

Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции

Лера Букина

Действующего президента Турции, единого кандидата от «Республиканского альянса» Реджепа Тайипа Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление, поданное в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP), входящей в альянс.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Кемаль Кылычдароглу является конкурентом Эрдогана.

В ВИС будут принимать заявки от потенциальных кандидатов в президенты страны с 19 по 23 марта включительно.

В начале марта издание Hürriyet сообщало, что большая часть избирателей может проголосовать за Эрдогана.

Также ранее в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН заявили «Известиям» об увеличении рейтинга Эрдогана после землетрясений, которые произошли в стране.

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