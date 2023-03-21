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19 минут назад

Венгрия назвала условие поддержки вступления Украины в НАТО и ЕС

Елена Прошина

Венгрия не будет поддерживать движения Украины в сторону НАТО и Евросоюза до тех пор, пока Киев не закрепит права закарпатских венгров, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

«Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», - сказал он.

Ранее Петер Сийярто заявил, что страна и впредь будет тормозить процесс вступления Украины в альянс. По его словам, Будапешт не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО на уровне министров пока Киев не восстановит права венгерских меньшинств.

В НАТО раскрыли планы Украины на ближайшие полгода

Не так давно Сийярто заявлял, что Будапешт, не будет участвовать в поставках вооружения на Украину даже несмотря на попытки давления. По его словам, Венгрия не позволит втянуть себя в украинский конфликт.

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