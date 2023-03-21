Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно выводят на работу

«Сотрудников возвращают к работе. Мы видим, что есть станции, на которых не хватает топлива, и что французы ограничены в передвижении из-за протестных акций. Сотрудники будут и далее привлекаться к работе везде, где это необходимо», — цитирует его ТАСС.