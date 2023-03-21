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44 минуты назад

Киев ждет подтверждения телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Никита Бородкин

Киев ожидает подтверждения телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишет ТАСС, об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

Киев ждет подтверждения телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она не смогла сказать, точно ли состоится разговор между китайским и украинскими лидерами, однако подчеркнула, что это стало бы «важным шагом», поскольку им «есть что сказать друг другу».

Напомним, что накануне The Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин намерен поговорить с Зеленским после визита в Москву. 16 марта глава МИД КНР Цинь Ган созванивался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой — он выразил готовность Пекина сыграть конструктивную роль для прекращения боевых действий.

Сейчас председатель КНР находится в Москве с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. В понедельник, 20 марта, они провели неформальную встречу. Во вторник, 21 марта, главы государств должны провести официальные переговоры.

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