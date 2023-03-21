Киев ждет подтверждения телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Киев ожидает подтверждения телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишет ТАСС, об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

Она не смогла сказать, точно ли состоится разговор между китайским и украинскими лидерами, однако подчеркнула, что это стало бы «важным шагом», поскольку им «есть что сказать друг другу».

Напомним, что накануне The Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин намерен поговорить с Зеленским после визита в Москву. 16 марта глава МИД КНР Цинь Ган созванивался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой — он выразил готовность Пекина сыграть конструктивную роль для прекращения боевых действий.