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51 минуту назад

Лукашенко заявил об обнаружении силовиками взрывчатки, предназначавшейся для терактов

ТАССиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы во время спецоперации в Гродно изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в отношении граждан и должностных лиц.

Лукашенко рассказал об изъятом арсенале оружия в Гродно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для "громких" терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов, - сказал Лукашенко во вторник на совещании с силовым блоком страны, сообщает агентство БелТА в своем Telegram-канале. - За что молодцы наши ребята - при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, - не погиб ни один сотрудник группы "Альфа". Хорошая операция, хорошая работа".

По его словам, это "очередной сигнал".

"Нам необходимо быть готовым к любым событиям", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировали в Гродно проникшего на территорию страны вооруженного иностранного гражданина, готовившего теракт. Иностранец с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группы "А". По данному факту следственное управление комитета возбудило уголовное дело.

В мире,Александр Лукашенко,
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