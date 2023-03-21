Лукашенко рассказал об изъятом арсенале оружия в Гродно

"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для "громких" терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов, - сказал Лукашенко во вторник на совещании с силовым блоком страны, сообщает агентство БелТА в своем Telegram-канале. - За что молодцы наши ребята - при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, - не погиб ни один сотрудник группы "Альфа". Хорошая операция, хорошая работа".