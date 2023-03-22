В Израиле отвергли существование палестинского народа

Таких понятий как палестинский народ не существует, а идея о палестинской государственности была разработана в качестве ответа на сионистское движение за основание Израиля. Об этом заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич во время выступления в Париже, сообщает CNN.

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«Кто был первым палестинским царем? На каком языке говорят палестинцы? Существует ли палестинская история или культура? Нет. Не существует такого понятия, как палестинский народ», — считает политик.

Представитель Государственного департамента США Джон Кирби осудил высказывание Смотрича. Он заявил, что такого рода высказывания затрудняют сглаживание отношений между Израилем и Палестиной и мешают поиску возможного решения конфликта двух стран.

«Мы не хотим видеть подобной риторики, которая может встать на пути или стать препятствием для жизнеспособного решения конфликта между странами», — сказал Кирби.

Палестинское правительство оценило высказывания Смотрича как расистские и обвинило его в фальсификации истории.