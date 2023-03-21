Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Москве 20 марта. Зарубежные СМИ назвали визит Си в Россию надеждой на разрешение украинского кризиса и совместным выступлением Пекина и Москвы против Запада.

Китайская газета Global Times заявила, что «теплая встреча Си вселяет надежду на урегулирование украинского кризиса». В интервью, проведенных на улицах Москвы за день до приезда Си, репортер Global Times услышал от россиян, что они считают Китай «хорошим другом и добрым соседом» России, уделяют большое внимание визиту китайского лидера и будут следить за новостями на эту тему.

По версии газеты, «если есть страна, способная сыграть роль посредника в украинском кризисе, то это должна быть страна с истинно нейтральной и справедливой позицией»: США больше не могут выступать в этой роли, поэтому настала очередь Китая.

The Washington Post обратила внимание, что Путин и Си Цзиньпин провели за переговорами больше четырех часов, «начав долгожданный государственный визит, который представляет собой символическую совместную позицию против властных и лицемерных США и их западных союзников».

На фоне решений Международного уголовного суда (МУС) первый за четыре года государственный визит Си Цзиньпина в Москву стал «демонстрацией приверженности китайского лидера российскому президенту», пишет Financial Times. Однако есть признаки, что Си «будет по-прежнему внимательно относиться к возможным издержкам этой дружбы», особенно к тому, как она влияет на отношения с ЕС - сейчас Пекин пытается стимулировать торговлю после коронавирусного ущерба.

По словам источника FT, знакомого с вопросом, после поездки в Москву Си может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это может стать первым прямым контактом Си с Зеленским с начала конфликта. Пекин хочет заявить о себе как о потенциальном миротворце, подчеркивает газета.

По итогам переговоров с Си Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а Россия всегда открыта к переговорному процессу.