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16 минут назад

Politico: Зеленский не хочет злить Си Цзиньпина

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский может легко критиковать страны за сближение с РФ, в том числе Венгрию и Германию, однако не хочет злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина. Как пишет газета Politico, украинский лидер опасается потерять Пекин как инвестора и торгового партнера, несмотря на то что он является главным союзником России.

Politico: Зеленский не хочет злить Си Цзиньпина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению авторов публикации, Зеленский играет «долгую дипломатическую игру» с Китаем. Кроме того, он боится отвернуть от себя КНР, поскольку в таком случае Си Цзиньпин может одобрить крупный экспорт вооружений для Москвы.

Напомним, что Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. Это первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок.

Неформальная встреча лидеров двух государств состоялась вечером в понедельник, 20 марта, и продолжалась более четырех часов. Во вторник, 21 марта, стороны должны провести переговоры.

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