Politico: Зеленский не хочет злить Си Цзиньпина

Президент Украины Владимир Зеленский может легко критиковать страны за сближение с РФ, в том числе Венгрию и Германию, однако не хочет злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина. Как пишет газета Politico, украинский лидер опасается потерять Пекин как инвестора и торгового партнера, несмотря на то что он является главным союзником России.

По мнению авторов публикации, Зеленский играет «долгую дипломатическую игру» с Китаем. Кроме того, он боится отвернуть от себя КНР, поскольку в таком случае Си Цзиньпин может одобрить крупный экспорт вооружений для Москвы.

Напомним, что Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. Это первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок.