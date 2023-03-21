Токаев заявил о продолжении политических перемен в Казахстане

Прошедшие в Казахстане выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) являются достойным продолжением и серьезным шагом в продвижении масштабных политических перемен в республике. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на праздничном мероприятии по случаю празднования Наурыза (праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю — прим. «Ленты.ру»), передает портал Tengrinews.

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По его словам, с прошедшими выборами в политическом развитии Казахстана «началась новая веха», а обновленная политическая система «придаст мощный импульс развитию государства».

«Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель», — отметил глава республики.