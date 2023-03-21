В Польше призвали к отставке посла после скандальных слов о России

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский должен уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

Этого потребовала в Twitter польская партия «Конфедерация» после заявления дипломата о конфликте с Россией.

По словам депутатов, это «скандально» и посол должен немедленно быть отстранен от должности. Депутат Роберт Винницкий обвинил Росцишевского в том, что он «живет в альтернативной реальности», в которой Варшава обязана вступить в конфликт с Москвой.

Парламентарий считает, что высказывание дипломата противоречит интересам государства. Винницкий отметил, что подобные слова впредь не должны звучать из уст польского посла.

Напомним, посол заявил, что если Украина не сможет отстоять независимость, то «мы будем вынуждены вступить в конфликт».