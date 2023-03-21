На штат Флорида обрушилось нашествие питонов

Американский штат Флорида страдает от нашествия бирманских питонов, от которых практически невозможно избавиться, сообщил американский репортер Fox News Грег Венер. Данный вид рептилий еще 20 лет назад признали инвазивным: это значит, что распространение таких питонов угрожает биологическому многообразию.

— Растущая популяция бирманских питонов в Южной Флориде и в национальном парке Эверглейдс, а также множество неизвестных особей привели ученых к выводу, что искоренение инвазивных видов в южной части штата, скорее всего, невозможно, — отметил Венер.

По его словам, контролировать распространение бирманских питонов в США невозможно, и это уже становится одной из самых неразрешимых проблем с инвазивными видами на всей планете. Венер добавил, что самый крупный питон, найденный во Флориде, достигал в длину около пяти метров и весил 97 килограммов.