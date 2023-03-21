Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в эфире телеканала MSNBC, что рассматривает «растущую близость» между Китаем и Россией не иначе как «брак по расчету».

Он отметил, что при этом КНР и РФ «могут, конечно, иметь двусторонние отношения».

Кирби также указал, что сближение России и Китая главным образом объясняется стремлением бросить вызов США. Представитель Белого дома утверждает, что президенту РФ Владимиру Путину нужен Си Цзиньпин, потому что «у него заканчиваются боеприпасы», а китайский лидер заинтересован в том, чтобы «потеснить лидерство США по всему миру».

Си Цзиньпин находится в РФ с официальным визитом по приглашению Владимира Путина, он пробудет в Москве 20-22 марта.