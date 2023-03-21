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1 час назад

В Белом доме отношения Китая и России назвали "браком по расчету"

Газета.Ruиещё 1

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в эфире телеканала MSNBC, что рассматривает «растущую близость» между Китаем и Россией не иначе как «брак по расчету».

Он отметил, что при этом КНР и РФ «могут, конечно, иметь двусторонние отношения».

Кирби также указал, что сближение России и Китая главным образом объясняется стремлением бросить вызов США. Представитель Белого дома утверждает, что президенту РФ Владимиру Путину нужен Си Цзиньпин, потому что «у него заканчиваются боеприпасы», а китайский лидер заинтересован в том, чтобы «потеснить лидерство США по всему миру».

Си Цзиньпин находится в РФ с официальным визитом по приглашению Владимира Путина, он пробудет в Москве 20-22 марта.

Эта заграничная поездка стала для него первой после переизбрания 10 марта на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера также член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и глава МИД КНР Цинь Ган.

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