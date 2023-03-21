Фаворитку Евровидения уличили в плагиате песни на русском языке

Участницу Евровидения-2023 из Швеции, которая является фавориткой конкурса, заподозрили в плагиате песни на русском языке украинской исполнительницы Мики Ньютон. Дискуссия разгорелась в одном из роликов на YouTube-канале Uni Dash Corn.

Пользователи отметили сходство песни «Tattoo», которую исполняет Loreen из Швеции с треком Ньютон «В плену». Впервые эту песню украинская певица исполнила еще в 2005 году.

Правила голосования на Евровидении-2023 будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году. Теперь только зрители фестиваля будут решать, кто из артистов пройдет в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе музыкального конкурса.