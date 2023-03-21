В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
21 минуту назад

Фаворитку Евровидения заподозрили в плагиате песни на русском языке

Вечерняя Москваиещё 1

Участницу Евровидения-2023 из Швеции, которая является фавориткой конкурса, заподозрили в плагиате песни на русском языке украинской исполнительницы Мики Ньютон. Дискуссия разгорелась в одном из роликов на YouTube-канале Uni Dash Corn.

Фаворитку Евровидения уличили в плагиате песни на русском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи отметили сходство песни «Tattoo», которую исполняет Loreen из Швеции с треком Ньютон «В плену». Впервые эту песню украинская певица исполнила еще в 2005 году.

Правила голосования на Евровидении-2023 будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году. Теперь только зрители фестиваля будут решать, кто из артистов пройдет в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе музыкального конкурса.

Исключение России из песенного конкурса Евровидение стало сложным решением, которое при этом полностью соответствовало ценностям Запада. Об этом заявил организатор состязаний Мартин Эстердаль. По его словам, исполняемые в ходе конкурса композиции всегда отвечали духу времени и текущей ситуации в Европе и мире.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий