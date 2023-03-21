Шольц озвучил предположение насчет окончания конфликта на Украине

Глава правительства Германии Олаф Шольц считает, что конфликт вокруг Украины будет длиться продолжительное время, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

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По словам канцлера, нужно настраиваться на то, что ситуация в бывшей советской республике может продлиться долго. Политик считает, что западные страны должны продолжать поддерживать украинские власти.

Шольц указал, что Украина должна защищать свою целостность и независимость.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что вряд ли можно всерьез прогнозировать дальнейших ход боевых действий.