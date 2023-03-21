В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
22 минуты назад

Шольц озвучил предположение насчет окончания конфликта на Украине

Елена Прошина

Глава правительства Германии Олаф Шольц считает, что конфликт вокруг Украины будет длиться продолжительное время, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Шольц озвучил предположение насчет окончания конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам канцлера, нужно настраиваться на то, что ситуация в бывшей советской республике может продлиться долго. Политик считает, что западные страны должны продолжать поддерживать украинские власти.

Шольц указал, что Украина должна защищать свою целостность и независимость.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что вряд ли можно всерьез прогнозировать дальнейших ход боевых действий.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что прекращать специальную военную операцию до достижения всех целей Москвы нельзя, так как это отложит новую войну. Он также указал, что мирный план, представленный Пекином, неприемлем по соответствующим «украинским» пунктам. Согласно представленному документу, стороны должны направить все силы на скорейшее возобновление диалога и деэскалацию ситуации.

В мире,Олаф Шольц,Денис Пушилин,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий