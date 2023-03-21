Шольц озвучил предположение насчет окончания конфликта на Украине

Глава правительства Германии Олаф Шольц считает, что конфликт вокруг Украины будет длиться продолжительное время, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
По словам канцлера, нужно настраиваться на то, что ситуация в бывшей советской республике может продлиться долго. Политик считает, что западные страны должны продолжать поддерживать украинские власти.
Шольц указал, что Украина должна защищать свою целостность и независимость.
Ранее канцлер ФРГ сообщил, что вряд ли можно всерьез прогнозировать дальнейших ход боевых действий.
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что прекращать специальную военную операцию до достижения всех целей Москвы нельзя, так как это отложит новую войну. Он также указал, что мирный план, представленный Пекином, неприемлем по соответствующим «украинским» пунктам. Согласно представленному документу, стороны должны направить все силы на скорейшее возобновление диалога и деэскалацию ситуации.