ЕК готова выделить еще €110 млн для решения миграционного вопроса

Еврокомиссия (ЕК) готова выделить дополнительные €110 млн в 2023 году для решения проблем, связанных с миграцией. Об этом говорится в письме, которое глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила главам государств и правительств стран ЕС в преддверии саммита сообщества, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта.

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"Ужасное кораблекрушение у берегов Калабрии стало явным напоминанием, что нужно действовать безотлагательно. Справедливое решение возможно только при общеевропейском взвешенном подходе", - цитирует послание итальянское агентство ANSA.

"Учитывая растущее миграционное давление, Еврокомиссия готова мобилизовать дополнительные €110 млн в 2023 году для проектов в Северной Африке в дополнение к €208 млн, уже выделенным", в том числе на борьбу с нелегальными перевозчиками мигрантов, отмечается в тексте.

Миграционный вопрос давно является камнем преткновения между странами ЕС. Наибольшая нагрузка по приему прибывающих по морю ложится на южноевропейские страны: Италию, Грецию, Мальту, Кипр, Испанию, которые подчиняются положению дублинских соглашений о необходимости оказания приема в стране прибытия. При этом многие прибывающие из африканских и азиатских стран являются экономическими мигрантами и стремятся в страны Северной Европы.

В ЕС неоднократно говорилось о пересмотре дублинских соглашений, но пока удалось добиться только соглашения о перераспределении мигрантов на добровольных основаниях. Италия пытается пресечь незаконную миграцию, ужесточив правила для неправительственных организаций, занимающихся спасением терпящих бедствие в море.