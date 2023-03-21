В США предложили жесткий шаг в отношении Китая

В Сенат Соединенных Штатов внесен проект закона о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инициатива принадлежит сенатору-республиканцу Джоша Хоули, который на протяжении долгого времени критикует КНР. Как говорится в его заявлении, принятие подобного документа позволит снизить зависимость Вашингтона от Пекина. Речь идет об экономике США, а также защите интересов американского рабочего класса.

Парламентарий назвал Китай главным противником США. Он считает сильных и независимых работников главной формулой американского успеха, к которой власти должны вернуться. Это, по его мнению, позволит победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее страны.