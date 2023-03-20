Украина закроет доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Власти Украины с 21 марта планируют закрыть доступ прихожан в пещеры Киево-Печерской лавры, рассказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Священнослужитель пояснил, что сегодня, 20 марта, получил уведомление от руководства заповедника.

В нем говорилось о том, что с 21 марта 2023 года будет закрыт к мощам преподобных святых Киево-Печерской лавры.

По его словам, решение связано с тем, что Минкульт республики создал комиссию, цель которой заключается в ревизии музейных экспонатов.