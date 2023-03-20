В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
16 минут назад

Украина закроет доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Илья Родин

Власти Украины с 21 марта планируют закрыть доступ прихожан в пещеры Киево-Печерской лавры, рассказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). Об этом пишет РИА «Новости».

Украина закроет доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Священнослужитель пояснил, что сегодня, 20 марта, получил уведомление от руководства заповедника.

В нем говорилось о том, что с 21 марта 2023 года будет закрыт к мощам преподобных святых Киево-Печерской лавры.

Монахи начали покидать Киево-Печерскую лавру

По его словам, решение связано с тем, что Минкульт республики создал комиссию, цель которой заключается в ревизии музейных экспонатов.

Владыка отметил, что сроки проверки не названы. Соответственно, на время работы комиссии прихожанам будет закрыт доступ в храмы на территории лавры. Он добавил, что в них не будут проходить ни молитвы, ни богослужения.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий