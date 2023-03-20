Венгрия запретила ЕС публиковать заявление по вопросу «ареста» Путина МУС

Венгрия наложила вето на совместное заявление стран Евросоюза касательно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что из-за этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени. В нём Боррель заявил, что решение МУС было принято во внимание.

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине», – рассказал он.

Как сообщает источник, мнение Венгрии по этому вопросу может быть озвучено на следующем саммите ЕС. Он запланирован на 23-24 марта. При этом внешнеполитическая служба альянса не стала комментировать новости об установленном вето.