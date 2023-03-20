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14 минут назад

Венгрия запретила Евросоюзу публиковать заявление по вопросу «ареста» Путина МУС

Елена Прошина

Венгрия наложила вето на совместное заявление стран Евросоюза касательно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Венгрия запретила ЕС публиковать заявление по вопросу «ареста» Путина МУС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что из-за этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени. В нём Боррель заявил, что решение МУС было принято во внимание.

В ООН оценили решение МУС об «аресте» Путина

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине», – рассказал он.

Как сообщает источник, мнение Венгрии по этому вопросу может быть озвучено на следующем саммите ЕС. Он запланирован на 23-24 марта. При этом внешнеполитическая служба альянса не стала комментировать новости об установленном вето.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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