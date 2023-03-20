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32 минуты назад

В Париже на акции протеста начались стычки демонстрантов и полиции

Илья Родин

В Париже на акции протеста после голосования по вотумам недоверия правительству страны начались жесткие столкновения силовиков и демонстрантов, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, акция проходила мирно до тех пор, пока не были объявлены результаты голосования в Национальном собрании.

Протестующие начали забрасывать силовиков петардами и бутылками. В ответ полицейские применили спецсредства, в частности, слезоточивый газ, и стали оттеснять демонстрантов.

Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству

Напомним, что протесты во Франции из-за пенсионной реформы продолжаются на протяжении нескольких месяцев. В стране прошли восемь общенациональных забастовок, десятки манифестаций и пикетов.

Рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона и правительства республики упали до рекордно низких показателей. В итоге, оппозиционные партии вынесли на голосование вотумы недоверия кабмину.

Депутаты в настоящее время отклонили один из них, голосование по второму также должно пройти сегодня, 20 марта.

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