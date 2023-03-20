В Париже на акции протеста после голосования по вотумам недоверия правительству страны начались жесткие столкновения силовиков и демонстрантов, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, акция проходила мирно до тех пор, пока не были объявлены результаты голосования в Национальном собрании.

Протестующие начали забрасывать силовиков петардами и бутылками. В ответ полицейские применили спецсредства, в частности, слезоточивый газ, и стали оттеснять демонстрантов.

Напомним, что протесты во Франции из-за пенсионной реформы продолжаются на протяжении нескольких месяцев. В стране прошли восемь общенациональных забастовок, десятки манифестаций и пикетов.

Рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона и правительства республики упали до рекордно низких показателей. В итоге, оппозиционные партии вынесли на голосование вотумы недоверия кабмину.