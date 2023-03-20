Австрия отказалась помогать Украине

Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку по причине своего нейтрального статуса, однако Вена продолжит направлять населению гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в Twitter написал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать», — заявил канцлер.
Ранее главу МИД Австрии Александра Шалленберга резко раскритиковали за слова о принадлежности Крыма.
«Ровно девять лет назад Крым был аннексирован Россией. Приверженность Австрии суверенитету Украины и ее территориальной целостности непоколебима», — написал он в Twitter.
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