Австрия отказалась помогать Украине

Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку по причине своего нейтрального статуса, однако Вена продолжит направлять населению гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в Twitter написал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.