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53 минуты назад

Австрия отказалась помогать Украине

Lenta.ru

Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку по причине своего нейтрального статуса, однако Вена продолжит направлять населению гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в Twitter написал австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Австрия отказалась помогать Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать», — заявил канцлер.

Зеленский ответил сомневающимся в целесообразности помощи Украине американцам

Ранее главу МИД Австрии Александра Шалленберга резко раскритиковали за слова о принадлежности Крыма.

«Ровно девять лет назад Крым был аннексирован Россией. Приверженность Австрии суверенитету Украины и ее территориальной целостности непоколебима», — написал он в Twitter.

Читатели Exxpress высказали свое недовольство словами политика.

В мире,Армия,Карл Нехаммер,Владимир Зеленский,
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