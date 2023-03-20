Эксперт заявил, что военные США запретили журналистам говорить о правде в Ираке

«Таким образом, у журналистов не было свободы самим сообщать о войне. Они должны были попасть в американские или британские танки, а затем написать свои статьи. Конечно, военные, офицеры, видели эти статьи и читали их перед публикацией. Таким образом, большинство репортажей во время войны было написано этими интегрированными журналистами. И, к сожалению, я бы сказал, что в результате они не отражали зверств, которые произошли в то время», – рассказал Харадж.