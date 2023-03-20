Эксперт заявил, что военные США запретили журналистам говорить о правде в Ираке

Исполнительный директор главного представителя Международной организации юристов в ООН «Женевского международного центра правосудия» (GICJ), Наджи Харадж заявил, что рассказывающие о войне в Ираке журналисты не смогли рассказать о ней всю правду из-за вмешательства военных США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Хараджа, во время компании в Ираке США послали вместе с войсками журналистов, которые писали статьи, находясь в танках. Эксперт считает, что перед публикацией все статьи проверялись военными, которые вносили в тексты свои корректировки.
«Таким образом, у журналистов не было свободы самим сообщать о войне. Они должны были попасть в американские или британские танки, а затем написать свои статьи. Конечно, военные, офицеры, видели эти статьи и читали их перед публикацией. Таким образом, большинство репортажей во время войны было написано этими интегрированными журналистами. И, к сожалению, я бы сказал, что в результате они не отражали зверств, которые произошли в то время», – рассказал Харадж.
Ранее журналист объяснил значение иракской войны для США.