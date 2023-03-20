В Вашингтоне полагают, что урегулирование конфликта на Украине в обязательном порядке должно обеспечивать поддержание ее суверенитета и сохранение территориальной целостности, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом.

Блинкен предположил, что глава Китая будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, в частности, будет продвигать инициативу по прекращению огня на Украине.

По его словам, любой план по завершению конфликта на Украине должен содержать ряд фундаментальных элементов. В частности, среди них должны быть пункты о поддержании суверенитета и территориальной целостности республики.

Любой план, подчеркнул госсекретарь США, в который не включены ключевые принципы, послужит только для затягивания времени, либо будет нацелен на достижение «несправедливого исхода».