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58 минут назад

Стала известна реакция США на визит Си Цзиньпина в Москву

Илья Родин

В Вашингтоне полагают, что урегулирование конфликта на Украине в обязательном порядке должно обеспечивать поддержание ее суверенитета и сохранение территориальной целостности, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом.

Блинкен предположил, что глава Китая будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, в частности, будет продвигать инициативу по прекращению огня на Украине.

Си Цзиньпин сделал первое заявление по прибытии в РФ

По его словам, любой план по завершению конфликта на Украине должен содержать ряд фундаментальных элементов. В частности, среди них должны быть пункты о поддержании суверенитета и территориальной целостности республики.

Любой план, подчеркнул госсекретарь США, в который не включены ключевые принципы, послужит только для затягивания времени, либо будет нацелен на достижение «несправедливого исхода».

Блинкен резюмировал, что призыв к прекращению огня, не подразумевающий непременный вывод ВС РФ с территории Украины, будет означать фактически ратификацию территориальных приобретений России.

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