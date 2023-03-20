В Вашингтоне полагают, что урегулирование конфликта на Украине в обязательном порядке должно обеспечивать поддержание ее суверенитета и сохранение территориальной целостности, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом.
Блинкен предположил, что глава Китая будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, в частности, будет продвигать инициативу по прекращению огня на Украине.
По его словам, любой план по завершению конфликта на Украине должен содержать ряд фундаментальных элементов. В частности, среди них должны быть пункты о поддержании суверенитета и территориальной целостности республики.
Любой план, подчеркнул госсекретарь США, в который не включены ключевые принципы, послужит только для затягивания времени, либо будет нацелен на достижение «несправедливого исхода».
Блинкен резюмировал, что призыв к прекращению огня, не подразумевающий непременный вывод ВС РФ с территории Украины, будет означать фактически ратификацию территориальных приобретений России.