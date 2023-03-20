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23 минуты назад

Часть лестницы Эйфелевой башни выставили на аукцион

ТАССиещё 1

Фрагмент винтовой лестницы, изготовленный в конце XIX века для Эйфелевой башни, будет выставлен на торги в аукционном доме Aguttes 23 марта. Об этом сообщается в понедельник на сайте аукционного дома.

Часть лестницы Эйфелевой башни выставили на аукцион
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно описанию лота, речь идет о "32 чугунных элементах, окрашенных в бутылочно-зеленый цвет", в частности, шести ступенях, а также распорках и стойках, удерживавших ступени. Впрочем, аукционный дом отмечает, что набор элементов не представляет собой единой конструкции, хотя они и продаются вместе. До настоящего времени они хранились в квартире дизайнера интерьеров и декоратора Жака Гарсии.

Оценочная стоимость лота составляет от €4 тыс. до €6 тыс. Впрочем, по опыту прошлых аукционов, не исключено, что конечная цена окажется заметно выше. Последний раз трехметровый цельный фрагмент винтовой лестницы, располагавшейся между вторым и третьим ярусами монумента, был продан на аукционе за €274,5 тыс. при оценочной стоимости в €30-40 тыс.

Демонтированная в 1983 году винтовая лестница была распилена на 24 части высотой от 2 до 9 м в связи с установкой лифтов. В том же году 20 частей были проданы на аукционе. Сегодня они представлены в самых престижных коллекциях во всем мире, некоторые из них время от времени выставляются на продажу. При этом €274,5 тыс. - далеко не рекордная цена для такого лота. Как указано на сайте Artcurial, в ноябре 2016 года другой кусок этой лестницы высотой 2,6 м был продан за рекордные €523,8 тыс., при первоначальной стоимости €40-50 тыс.

Один из главных символов Парижа - Эйфелева башня - была возведена на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года, на которой Франция стремилась продемонстрировать свои технические достижения. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 метров. Она является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. Ежегодно ее посещает около 7 млн туристов.

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