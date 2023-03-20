В США призвали создать аналог НАТО с целью ввода войск на Украину

Американский журнал Foreign Affairs призвал создать аналог НАТО для урегулирования конфликта на Украине с помощью размещения на территории страны западных войск, в том числе сил США. При этом во главе нового объединения будет стоять нейтральное государство.
Авторы статьи предложили назвать аналог НАТО — Атлантико-Азиатским сообществом по безопасности. В его состав, по их мнению, могут войти многие члены альянса, Украина, ее союзники и любые нейтральные государства. Также к нему может присоединиться Россия, но только если в стране сменится власть.
Предполагается, что новое объединения по аналогии с НАТО может иметь долгосрочную цель, но в краткосрочной перспективе его главной задачей станет контроль и узаконивание бессрочного присутствия западных военных на территории Украины. В будущем же сообщество могут задействовать в достижении соглашения между Арменией и Азербайджаном, решении миграционного кризиса и борьбы с терроризмом.
«Эти войска — как из стран НАТО, так и из стран, не входящих в альянс, — будут следить за действиями российских войск, помогать обучать вооруженные силы Украины, помогать в демобилизации, следить за любым будущим мирным соглашением и выступать в качестве "растяжки" для предотвращения новой российской агрессии», — отмечается в статье.
В Foreign Affairs считают, что данную миссию может возглавить представитель из не входящей в НАТО нейтральной страны, в том числе Индии. При этом ВС США обязательно должны входить в объединение, а его целью должен стать контроль и координация развертывания по меньшей мере нескольких тысяч международных американских военнослужащих и других европейских и азиатских стран в качестве инструкторов и наблюдателей на территории Украины.
По мнению авторов статьи, создание нового объединения может иметь два сценария. Первый предполагает, что сообщество одобрит Генассамблея ООН, поскольку тогда Россия не сможет наложить на него вето. А второй заключается в подчинении международных сил непосредственно объединению и их разворачивание у себя на территории будет определять сама Украина.