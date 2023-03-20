В США призвали создать аналог НАТО с целью ввода войск на Украину

Американский журнал Foreign Affairs призвал создать аналог НАТО для урегулирования конфликта на Украине с помощью размещения на территории страны западных войск, в том числе сил США. При этом во главе нового объединения будет стоять нейтральное государство.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

Авторы статьи предложили назвать аналог НАТО — Атлантико-Азиатским сообществом по безопасности. В его состав, по их мнению, могут войти многие члены альянса, Украина, ее союзники и любые нейтральные государства. Также к нему может присоединиться Россия, но только если в стране сменится власть.

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Предполагается, что новое объединения по аналогии с НАТО может иметь долгосрочную цель, но в краткосрочной перспективе его главной задачей станет контроль и узаконивание бессрочного присутствия западных военных на территории Украины. В будущем же сообщество могут задействовать в достижении соглашения между Арменией и Азербайджаном, решении миграционного кризиса и борьбы с терроризмом.

«Эти войска — как из стран НАТО, так и из стран, не входящих в альянс, — будут следить за действиями российских войск, помогать обучать вооруженные силы Украины, помогать в демобилизации, следить за любым будущим мирным соглашением и выступать в качестве "растяжки" для предотвращения новой российской агрессии», — отмечается в статье.

В Foreign Affairs считают, что данную миссию может возглавить представитель из не входящей в НАТО нейтральной страны, в том числе Индии. При этом ВС США обязательно должны входить в объединение, а его целью должен стать контроль и координация развертывания по меньшей мере нескольких тысяч международных американских военнослужащих и других европейских и азиатских стран в качестве инструкторов и наблюдателей на территории Украины.