Поставки оружия украинским военным со стороны США могут обернуться значительными проблемами в случае прямого столкновения с Россией, предположил в статье для American Thinker обозреватель Томас Лифсон.
Лифсон призвал читателей задуматься о том, что США направили ВСУ разнообразные вооружения и военную технику, перечислили Киеву «несметные миллиарды долларов».
По его оценке, постоянные провокации в отношении Москвы, угрозы ядерным оружием, жесткая политика Белого дома могут привести к конфликту с Россией.
Обозреватель отметил, что нынешний кризис в США покажется незначительным на фоне катастрофы, которая обрушится на государство в случае столкновения с Россией.
Вашингтон, полагает Лифсон, не готов к противостоянию с Россией, так как страна не только находится в сложной экономической ситуации, но и уступает возможному противнику по ряду показателей.
В частности, уточнил эксперт, российские производственные площадки способны выпускать больше боеприпасов, чем американские.
США будет сложно преодолеть последствия правления нынешнего президента Джо Байдена, если вообще удастся это сделать, резюмировал Лифсон.