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17 минут назад

В США заявили о неготовности к прямому конфликту с РФ из-за ошибок Байдена

Илья Родин

Поставки оружия украинским военным со стороны США могут обернуться значительными проблемами в случае прямого столкновения с Россией, предположил в статье для American Thinker обозреватель Томас Лифсон.

Лифсон призвал читателей задуматься о том, что США направили ВСУ разнообразные вооружения и военную технику, перечислили Киеву «несметные миллиарды долларов».

По его оценке, постоянные провокации в отношении Москвы, угрозы ядерным оружием, жесткая политика Белого дома могут привести к конфликту с Россией.

Обозреватель отметил, что нынешний кризис в США покажется незначительным на фоне катастрофы, которая обрушится на государство в случае столкновения с Россией.

Вашингтон, полагает Лифсон, не готов к противостоянию с Россией, так как страна не только находится в сложной экономической ситуации, но и уступает возможному противнику по ряду показателей.

В частности, уточнил эксперт, российские производственные площадки способны выпускать больше боеприпасов, чем американские.

США будет сложно преодолеть последствия правления нынешнего президента Джо Байдена, если вообще удастся это сделать, резюмировал Лифсон.

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