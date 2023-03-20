Президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2023 году в конфликте на Украине «должен произойти некий перелом». Его слова приводит «РИА Новости». l

«Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом в ситуации на Украине», — сказал Павел.

Также он указал на «очень статичный способ» ведения военных действий в последние месяцы. По словам Павела, в 2023 году продолжатся попытки разрешения ситуации и улучшения переговорных позиций сторонами, поэтому с «большой правдоподобностью можно ожидать, что Украина будет стремиться начать крупное наступление».

Но на это необходимо собрать не только «огромные человеческие силы, материальные, технические, но и финансовые ресурсы».

«Крупное наступление действительно требует долгой подготовки. А если это наступление не будет успешным, то подготовка следующего потребует длительного времени», — отметил Павел.