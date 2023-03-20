Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Лачинском коридоре. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает пресс-служба армянского премьера.

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Так, стороны обменялись идеями по регулированию отношений Армении и Азербайджана. Блинкен при этом выступил за немедленное открытие Лачинского коридора и заявил, что Вашингтон готов всячески это поддерживать.

Кроме того, Пашинян в ходе разговора выразил тревогу в связи с «растущей в последнее время агрессивной риторикой Азербайджана».

Ранее МИД Азербайджана заявил о необходимости создать контрольно-пропускной пункт (КПП) у въезда в Лачинский коридор. Отмечалось, что КПП позволит предотвратить «агрессивную политику и незаконные действия армянской стороны» в отношении Баку.