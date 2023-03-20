В СБУ сообщили о задержании «агента ФСБ»

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным следствия, задержанный разглашал информацию о местах базирования украинских сил в Одесской и Николаевской областях. Мужчину подозревают в «государственной измене, совершенной в условиях военного времени».

17 марта украинские спецслужбы задержали двух жителей Донбасса за передачу информации о расположении боевых позиций и укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.