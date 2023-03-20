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12 минут назад

На Украине заявили, что следят за визитом Си Цзиньпина в РФ

Елена Прошина

Украинские власти внимательно следят за визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Россию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Об этом пишет РИА Новости.

На Украине заявили, что следят за визитом Си Цзиньпина в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины», - отметил он.

По его словам, в центре всех дипломатических усилий должно быть восстановление территориальной целостности Украины. Чтобы восстановить мир в стране, Киев готов к более плотному диалогу с Пекином.

Ранее отмечалось, что центральной темой переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина станет конфликт на Украине.

Ранее агентство Bloomberg написало, что визит Си Цзиньпина в Россию можно рассматривать как поддержка курса Путина по Украине.

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