На Украине заявили, что следят за визитом Си Цзиньпина в РФ

Украинские власти внимательно следят за визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Россию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины», - отметил он.

По его словам, в центре всех дипломатических усилий должно быть восстановление территориальной целостности Украины. Чтобы восстановить мир в стране, Киев готов к более плотному диалогу с Пекином.

Ранее отмечалось, что центральной темой переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина станет конфликт на Украине.