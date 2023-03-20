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56 минут назад

На танке у музея в Нидерландах нарисовали букву Z

Алиса Селезнёва

Неизвестные нарисовали белой краской из баллончика букву Z на российском танке, который является часть выставки перед Музеем свободы в Грусбеке. Об этом пишет информационный портал NL Times.

На танке у музея в Нидерландах нарисовали букву Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора музея Виля Лендерса, инцидент произошел вечером 19 марта. Он подчеркнул, что сотрудники максимально быстро удалили пророссийский символ и обратились в полицию.

«Это наказуемо. Это исторический объект, который мы взяли взаймы. Будут приняты соответствующие меры», - заверил Лендерс.

Танк возле музея - это российская машина Т-27В, которая, предположительно, была захваченная украинской армией в 2022 году. По данным Музея свободы, этот экспонат является частью «протестной кампании».

Латинские буквы Z и V стали одним из символов спецоперации на Украине. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования в стране символов, «пропагандирующих войну», к которым отнесены «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка». Глава государства подчеркнула, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории, их использование преступно и будет жестко наказано».

В мире,Майя Санду,
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