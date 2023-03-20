Неизвестные нарисовали белой краской из баллончика букву Z на российском танке, который является часть выставки перед Музеем свободы в Грусбеке. Об этом пишет информационный портал NL Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам директора музея Виля Лендерса, инцидент произошел вечером 19 марта. Он подчеркнул, что сотрудники максимально быстро удалили пророссийский символ и обратились в полицию.

«Это наказуемо. Это исторический объект, который мы взяли взаймы. Будут приняты соответствующие меры», - заверил Лендерс.

Танк возле музея - это российская машина Т-27В, которая, предположительно, была захваченная украинской армией в 2022 году. По данным Музея свободы, этот экспонат является частью «протестной кампании».

Латинские буквы Z и V стали одним из символов спецоперации на Украине. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ.